Le technicien argentin n’a pas caché son admiration pour l’ancien boss des Spurs de Tottenham.

Alors que la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG devrait être officialisée en fin de semaine, RMC en a profité pour demander à Marcelo Bielsa son avis sur son compatriote. Et au micro de la radio nationale, le coach de Leeds s’est montré dithyrambique.

« Le travail qu’il a accompli est brillant, estime Bielsa. Il a emmené Tottenham à un très haut niveau. Ce qui est, pour n’importe quel entraîneur, un accomplissement. L’équipe qu’il a conduit jusqu’en finale de la Ligue des champions a été construite avec beaucoup de soin. (…) Les plus grands clubs vont essayer de l’engager. Il est un coach qui entraînera, sans aucun doute, l’une des meilleures équipes au monde. Parce que c’est ce qu’il a fait de Tottenham. (…) J’apprécie et je respecte énormément Mauricio. Quand quelque chose de mauvais lui arrive, je ne peux l’ignorer. Sa situation fait que je me sens triste. Mais d’ici quinze jours, il sera de nouveau au top. »