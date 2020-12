Dans un entretien accordé à L’Equipe, le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a donné la priorité du mercato d’hiver, recruter un défenseur central.

« On cible le joueur qui nous manque derrière à cause de l’absence de Dante, un joueur qui pourra s’inscrire sur le moyen terme avec nous. Il y a beaucoup d’articles de presse sur la situation économique des clubs, mais parfois les agents et les journalistes font comme s’il n’y avait pas de crise économique du foot français. Mais elle est là, et elle est bien là », a indiqué Fournier.

Avant de poursuivre : « Nice a la chance incroyable d’avoir un actionnaire de la qualité d’Ineos » qui selon lui préserve le club « d’une catastrophe industrielle. Mais, pour autant, on n’a jamais fait n’importe quoi, et encore plus dans une période comme celle-ci ».