Pour le moment, l’avenir de Lionel Messi avec le FC Barcelone est complètement flou.

Que va faire Lionel Messi lors du prochain mercato estival. Rejoindre Paris ou Manchester pour se relancer dans un nouveau défi avec l’objectif de la Coupe du Monde au Qatar. Ou alors rester une année de plus au FC Barcelone afin d’accompagner les premiers pas de Xavi sur le banc du club catalan. Kevin Diaz, consultant pour RMC, a fixé plusieurs objectifs à l’Argentin.

« Pourquoi pas refaire un an au Barça pour accompagner un Xavi qui prendrait l’équipe et pour finir une dernière année sans se prendre la tête sur quand est-ce qu’il joue. Ensuite, aller un an en MLS. Pourquoi ? Parce que ça ne se joue que sur quelques mois et ensuite préparer la Coupe du monde au Qatar. Ce serait magnifique pour lui. Il peut aussi venir au PSG et s’arranger avec les Qataris pour préparer la Coupe du monde au Qatar », a indiqué le consultant de RMC sur l’antenne de la station. Une bonne idée pour le PSG ?