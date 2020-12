Hier soir, le Real Madrid a été tenu en échec par Elche (1-1) en Liga. Le technicien du club de la capitale Zinédine Zidane n’a pas du tout apprécié le visage de cette rencontre.

« Vu ce que l’on vient de faire, c’est sûr que c’est un coup d’arrêt. (…) Il faut continuer avec ce que l’on a fait jusqu’à présent. Quand je vois la première période sur ce match, je me dis que ce sont deux points de perdus, mais il faut continuer à travailler dur. Toutes les équipes devront faire une seconde partie de saison parfaite, et beaucoup vont perdre des points aussi. C’est un championnat difficile, et il reste encore beaucoup de matchs », a indiqué le technicien français.