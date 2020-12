Recruté en 2018, Fabinho s’est parfaitement adapté à Liverpool. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le milieu de terrain brésilien savoure ses performances avec le club anglais.

« Vous avez une petite idée de ce que c’est quand vous êtes à l’extérieur, mais lorsque vous êtes à l’intérieur, vous savez vraiment pourquoi ce club est spécial. J’ai la chance de jouer pour Liverpool et vivre dans ce club est quelque chose de très bien. C’est très spécial de jouer pour ce club et j’espère que je jouerai beaucoup plus de matchs’, a indiqué l’ancien joueur de Monaco. Le joueur pourrait prolonger son contrat avec Liverpool dans les prochaines semaines.