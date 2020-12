Antoine Griezmann a livré son analyse après la défaite du Barça cette semaine en Ligue des Champions face à la Juventus (3-0). Le Français était conscient des faiblesses du club catalan.

« En première période, ils nous ont roulé dessus, on a manqué de tout, d’envie, d’attitude, de courir, d’attaquer… On a tout fait de travers. En deuxième période, ils avaient l’avantage des trois buts, on a été un peu mieux, mais c’est un mauvais jour, un mauvais match. À qui la faute ? C’est de notre faute à nous les joueurs. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut vouloir travailler et jouer », a indiqué l’attaquant du FC Barcelone après la défaite.

Avant de poursuivre : « Il n’y a que comme ça qu’on ira de l’avant. Nous avons le niveau et le talent pour lutter pour des titres. Nous savons courir, mais il faut vouloir le faire à tous les matches. On peut toujours tenter d’aller trouver des excuses, mais la seule manière de faire, c’est de travailler et d’arrêter de se chercher des excuses parce qu’on a laissé une très mauvaise image. Peu importe l’adversaire qu’on aura en huitième. Il va devoir venir ici et jouer contre le Barça. Nous devons prouver que nous voulons gagner la Ligue des Champions et la Liga en gagnant le prochain match. »