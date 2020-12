Très rare dans les médias, Cristiano Ronaldo a évoqué pour la première fois sa relation avec la star du FC Barcelone, Lionel Messi. Cette déclaration a été réalisée juste après la victoire de la Juve face au Barça (3-0) en C1.

« J’ai toujours eu une relation cordiale avec lui, on a partagé douze ou treize ans de remises de prix. Je ne l’ai jamais vu comme un adversaire, je me suis toujours bien comporté avec lui. On sait que, dans le football, on aime chercher une rivalité pour le spectacle. Mais pour moi, il est comme toujours. Le Barça traverse un moment difficile, mais ça reste le FC Barcelone », a indiqué Cristiano Ronaldo juste après la rencontre face au FC Barcelone.

Avant de poursuivre sur le match et son doublé sur penalty : « Ce sont des décisions arbitrales, je ne veux pas parler des arbitres. Mais je crois que quand tu marques trois buts au Camp Nou, il n’y a aucun doute sur qui mérite de passer comme premier de groupe… ». Une parole rare dans les médias qui va permettre de mettre fin aux rumeurs concernant sa relation avec Lionel Messi.