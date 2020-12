Pour Jean Saint-Marc, journaliste marseillais, l’Olympique de Marseille doit laisser partir Florian Thauvin et Jordan Amavi lors du prochain mercato estival.

« L’OM ne peut pas s’aligner sur les prétentions salariales d’Amavi ? Pour moi, cette histoire est vouée à l’échec… C’est impossible de prolonger Amavi en ce moment ! Il a aucun intérêt à le faire. Si j’étais le joueur ou l’agent du joueur, je dirais : ‘On ne prolonge pas à l’OM’. Ce dossier va nous tenir en haleine jusqu’en juin, mais Amavi ira signer ailleurs, il empochera une énorme prime à la signature, et tout se passera très bien pour lui… », a indiqué le journaliste sur le site du Phocéen.

Avant de poursuivre : « Marseille n’a pas les moyens ? L’OM ne fera pas faillite à cause de la crise. Mais Marseille doit laisser partir Amavi et Thauvin. Car je pense que les deux joueurs ont envie de partir, ils seront plus épanouis à l’étranger. Je ne pense pas que l’OM doit les prolonger à tout prix, et ce n’est pas pour un souci économique. »