La crise se poursuit chez Mediapro. La chaîne Téléfoot pourrait être la première victime du non-paiement des droits TV par le groupe sino-espagnol. Les salariés sont inquiets.

« En interne, c’est la débâcle. Jusqu’à présent, les dirigeants avaient ménagé leurs équipes. Mais la situation est trop grave et l’échec de la stratégie économique du groupe est flagrante. Depuis le début, la chaîne avait des difficultés, notamment à payer les salaires. Désormais, elle envisage clairement sa fin. On observe mercredi matin une scission entre les patrons de la chaîne Téléfoot et Jaume Roures, le patron de la maison-mère, Mediapro, d’après les informations d’Europe 1. À Téléfoot, on est en colère contre « ce big boss qui se fiche des emplois en jeu ». Jaume Roures n’a plus donné de nouvelles à la direction de Téléfoot depuis un mois et demi », indique Europe 1 sur son site internet. Preuve que la situation est difficile chez Téléfoot.