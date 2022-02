Le FC Barcelone ne peut inscrire que trois recrues en Europa League et cela devrait se jouer entre l’ancien buteur d’Arsenal et l’ailier formé à la Masia.

Le FC Barcelone s’est activé pour renforcer son secteur offensif cet hiver mais à peine le mercato hivernal terminé les problèmes commencent en Catalogne. Reversé en Europa League après une phase de poules catastrophique, les Blaugrana vont essayer de faire bonne figure dans une compétition inhabituelle pour eux. Mais avant de penser au 16e de finale face à Naples, Xavi va devoir résoudre un sacré dilemme : Qui ne pas inscrire entre Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ? Le Barça ne peut inscrire que trois recrues pour l’Europa League donc un des joueurs précédemment cités va regarder la C3 en tribunes.

Ferran Torres et Dani Alves intouchables

Selon Sport.es, Ferran Torres la recrue phare de Xavi sera à coup sur inscrit. Tout comme Dani Alves qui est un leader au sien du vestiaire catalan mais aussi un titulaire au poste d’arrière droit selon l’entraineur catalan. Il ne peut pas se passer du défenseur de 38 ans avec le manque de confiance qui anime Sergino Dest dernièrement et l’absence pour blessure de Sergi Roberto. Donc cela nous amène aux deux dernières recrues de l’hiver: Adama et Aubameyang.

Adama ou Aubameyang ?

C’est le buteur gabonnais qui devrait être mis sur la touche selon le média catalan. Sport.es explique qu’avec la probable mis en tribunes d’Ousmane Dembélé pour la fin de la saison et le fait que Xavi ne puisse inscrire les jeunes ailiers, Jutgla et Abde, la vitesse et la qualité de percussion d’Adama sont indispensables. L’état de forme d’Aubameyang, qui n’a plus joué avec Arsenal depuis début décembre, ne joue également pas en la faveur de l’attaquant de 32 ans.