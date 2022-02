En mars prochain, le Maroc jouera sa qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar face au Congo. Pour cette double confrontation les lions de l’Atlas devront faire sans Sofiane Boufal ,suspendu deux matchs par la CAF après une bagarre face à l’Égypte en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022.

Énorme coup dur pour le Maroc. Son meneur de jeu, Sofiane Boufal, est suspendu deux matchs par la CAF. Le joueur du SCO Angers manquera donc la double confrontation contre le Congo. Une rencontre importante pour le vainqueur obtiendra son ticket pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Dimanche dernier, à l’issue du quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2022, perdu 2-1, contre l’Égypte, les joueurs des équipes se sont battus dans les vestiaires. Côté marocain, le défenseur Soufiane Chakla a évoqué de la même sanction que son coéquipier.

Du côté de l’Égypte, qui affronte le Cameroun, jeudi soir en demi-finale de la CAN 2022, la compétition du défenseur, Marwan Dawoud, est terminée puisqu’il manquera la demi-finale et une éventuelle finale.

Pour rappel, les demi-finales de la CAN 2022 se déroule ce mercredi et jeudi soir tandis que les barrages de la Zone Afrique pour la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 24 au 26 mars pour les matchs aller et du 27 au 29 mars pour les barrages retour.