Devant à la pause face à un Olympique Lyonnais décimé la victoire et la 2e place du championnat tendait les bras aux Marseillais. Mais à cause d’une mauvaise seconde mi-temps, l’OM s’est incliné (2-1). Une défaite qui fait mal mais Pol Lirola préfère rester positif et garder espoir.

« Lyon nous a un peu marché dessus en seconde période. Nous étions peut-être un peu fatigués, mais cela ne doit certainement pas être une excuse. Nous avons eu des occasions pour tuer le match et marquer le deuxième but. Cela n’a pas été le cas puis on a encaissé ces buts. On va apprendre de nos erreurs et on se focalise sur vendredi maintenant. » Le défenseur ne perd pas espoir pour autant et garde foi en Jorge Sampaoli : « Nous maîtrisons de mieux en mieux le système que préconise l’entraîneur. Aujourd’hui, nous avons eu un petit coup de mou. Il ne faut pas non plus oublier que nous faisons une grande saison et on va tenter d’aller de plus en plus loin. Cela va nous servir de leçon et on va éviter de répéter ces erreurs à l’avenir. »