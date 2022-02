Le tennis est en fête. L’un de ses guerriers, combattants et hommes de cœur sur le circuit est de retour. Juan Martín Del Potro revient sur les courts pour l’Argentina Open, l’ATP 250 qui se déroule à Buenos Aires et dans lequel « la Tour de Tandil » revient après avoir vécu un calvaire sous forme de blessures, de rechutes et de problèmes continus. Après quatre opérations du genou et avoir été 757 au classement.

Le dernier match de « DelPo » dans lequel il est apparu en tant que participant était en huitième de finale du tournoi du Queens le 17 juin 2019 . Il ne s’était pas présenté en quart face à celui qui sera finalement champion, Feliciano López. Sur le gazon anglais, il était tête de série numéro 3 et a battu Denis Shapovalov au premier tour, sa dernière victoire sur le circuit professionnel. Par la suite, un enfer rempli de désagréments qui ont été à deux doigts de le mettre à la retraite. Surtout au genou, qui l’a laissé en cale sèche pendant longtemps. Quatre opérations qui auraient suffi à faire abdiquer n’importe qui. Mais sa griffe et son désir de revenir ont permis au natif de Tandil de revenir.

Celui qui était numéro 3 mondial en 2018 -aujourd’hui 757- retournera sur un terrain cette semaine. Il remplit sa mission de revenir ou, du moins, d’avoir essayé. Comme il l’a dit : « S’ils laissent tout et ne peuvent pas, ils restent calmes pour tout donner », un message de lutte contre tout et contre tous. Juan Martin Del Potro est de retour, et l’Argentine récupère le meilleur de ses guerriers plus de deux ans après.