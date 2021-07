Au terme d’une séance de tirs au but complètement folle, l’Espagne décroche son ticket pour les demi-finales de l’Euro.

Héroïques en huitième de finale contre l’équipe de France (3-3, 5-4 après tab), les Suisses l’auront été tout autant ce soir à Saint-Pétersbourgn, en Russie. Face à une équipe d’Espagne qui montait en puissance après un début d’Euro décevant, la Nati parfaitement tenu le choc. La Roja avait pourtant ouvert le score en début de rencontre sur une frappe de Jordi Alba déviée par le malheureux Denis Zakaria (8′). Mais la Suisse, au courage, va égaliser au retour des vestiaires grâce à l’inévitable Xherdan Shaqiri (68′).

Les hommes de Vladimir Petković vont ensuite terminer la rencontre à 10 après l’exclusion de Remo Freuler. Mais portés par un énorme Yann Sommer, les Suisses vont résister et traîner les Espagnols jusqu’à une séance de tirs au but haletante. Une séance qui va mal débuter pour la Roja, puisque le capitaine Sergio Busquets va envoyer sa frappe sur le montant. Mais le Basque Unai Simón va aussi se montrer décisif et repousser deux penalties de la Nati. Au bout du suspense, c’est finalement l’attaquant de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal qui qualifie les siens en demi-finale de l’Euro.