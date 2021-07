Présent en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Ukraine retrouvera l’Angleterre demain soir (21h) en quart de finale de l’Euro, Andriy Shevchenko a fait le point sur les chances de son équipe face aux Three Lions.

« On est conscient de la qualité de l’adversaire qu’on va rencontrer demain. C’est l’une des équipes les mieux équilibrées, avec des joueurs fabuleux. Je veux saluer le travail de Gareth Southgate (sélectionneur anglais, ndlr), qui a constitué un très bon groupe. L’Angleterre vit sans doute l’un des meilleurs moments dans son histoire. Demain, ce sera le match le plus difficile pour nous, contre un redoutable adversaire. […] Mais nous sommes aussi une bonne équipe. On a déjà eu l’occasion de montrer notre caractère, on a montré des principes de jeu et on n’en changera pas. »

Un avis partagé par la star de Manchester City, Oleksandr Zinchenko. « Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le fait que l’Angleterre n’ait pas pris de but à l’Euro montre qu’ils ont très bien défendu. Walker et Stones (ses coéquipiers de Manchester City, N.D.L.R.) font une très belle saison. Mais il n’y a pas d’équipe parfaite, toutes les équipes ont leurs points faibles. À ce stade de ce tournoi tout est possible. On fera de notre mieux, on va essayer de les surprendre. Mais, bien sûr, on réalise que pour réussir à passer ce tour, on va tous devoir jouer le meilleur match de notre vie. »