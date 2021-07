Pour l’ancien coach Rolland Courbis, le rachat du PSG par le Qatar a véritablement sauvé la Ligue 1.

Il y a 10 ans déjà, le Qatar faisait son arrivée en grande pompe à la tête du Paris Saint-Germain. Une révolution qui n’a pas vraiment donné le sourire au président de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, mais qui a « sauvé le football français » selon l’ancien entraîneur Rolland Courbis, qui s’est confié au micro de RMC.

« Il faut arrêter de critiquer le président du PSG. Heureusement que les Qataris sont arrivés dans notre championnat il y a dix ans, sinon on serait en dessous de la Bulgarie et de la Roumanie. Aujourd’hui en tant que supporter du PSG, tu t’imagines le matin en buvant le café et en pensant ‘est-ce que tu penses que Messi peut venir ?’ alors qu’il y a des clubs qui ne savent même pas s’ils vont redémarrer la saison. Le mec (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) a 14 dossiers à s’occuper par jour. Je ne sais même pas comme il fait et je ne pourrais pas être à sa place pendant cinq minutes. Tu t’imagines les droits TV en France s’il n’y avait pas le PSG… »