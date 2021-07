« Fier » de sa victoire sur la 7e étape du Tour de France, Matej Mohoric (Bahrain) a savouré vendredi au Creusot son premier succès sur la Grande Boucle, bâti notamment sur sa tactique de course.

« C’est la plus grande victoire de ma carrière, le Tour de France est la plus grande course au monde. Je suis fier de ce que j’ai fait aujourd’hui, je savais que j’avais mes chances aujourd’hui. L’étape du jour et la quatorzième sont celles qui conviennent le mieux à mes caractéristiques. C’était l’étape la plus longue, celle que j’avais gagnée à la Vuelta (en 2017) était aussi la plus longue. Je me suis glissé dans le premier groupe, ce n’était pas facile car j’étais le seul représentant de mon équipe. Mais je n’ai pas abandonné et je me suis concentré sur le classement de la montagne. Quand on s’est détaché avec Brent Van Moer, j’ai continué à me battre. C’est seulement à un kilomètre de l’arrivée que j’ai réalisé que j’allais gagner une étape du Tour de France. On a roulé à fond toute la journée donc je n’ai pas remarqué qu’on avait fait près de six heures de vélo aujourd’hui ! C’était une journée particulière parce qu’il y avait aussi une lutte pour le maillot jaune. J’ai gagné deux championnats du monde chez les juniors mais je ne pense pas que mes jambes étaient les meilleures du peloton dans ces courses, j’ai plutôt battu tactiquement mes adversaires. J’ai fait la même chose aujourd’hui, avec Wout van Aert et Mathieu van der Poel qui se battaient pour le maillot jaune. Physiquement, je suis aussi doué pour rouler à bon rythme sur de longues distances. Dans l’échappée, il y avait beaucoup de bons coureurs. Quand ils sont aussi nombreux dans l’échappée, il faut être malin. J’ai toujours gardé en tête le nombre de kilomètres restant à parcourir, et j’ai géré ma vitesse. Je voulais donner le meilleur de moi-même. Si ça ne suffisait pas, au moins aurais-je fait tout ce que je pouvais. »