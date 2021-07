Retour gagnant ! Les Springboks, qui n’avaient plus joué depuis leur titre mondial de 2019 en raison de la pandémie, ont retrouvé les terrains avec succès face à la Géorgie (40-9) vendredi à Pretoria.

De bon augure pour les champions du monde, même s’il leur reste encore du travail, dans la perspective des trois chocs qui les attendent, à domicile, lors de la tournée des Lions britanniques et irlandais, les 24 et 31 juillet et le 7 août. Mais avant de se frotter à cette sélection rassemblant tous les quatre ans les meilleurs joueurs anglais, écossais, gallois et irlandais, l’Afrique du Sud disputera vendredi prochain, à Johannesbourg, un second test-match de préparation face aux Lelos géorgiens.

Nommé en janvier 2020 en lieu et place de Rassie Erasmus, le nouveau sélectionneur sud-africain Jacques Nienaber avait dû patienter un an et demi avant de composer son premier XV de départ. Il a laissé pour l’occasion quelques cadres au repos, dont le numéro 8 Duane Vermeulen et l’ailier de Toulouse Cheslin Kolbe, fraîchement sacré en Top 14, pour n’aligner au coup d’envoi que huit des vainqueurs de l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde 2019 au Japon. Aphelele Fassi, l’un des deux néophytes – avec Rosko Specman – alignés sur les ailes, a marqué un essai sur son tout premier ballon en sélection, après moins de cinq minutes de jeu, grâce à une accélération foudroyante dans son couloir gauche.