Pascal Dupraz est plus que jamais satisfait du mercato forézien et il pense que Saint-Etienne a désormais les armes pour se maintenir en Ligue 1.

Face à la presse, le coach des Verts a souligné le travail réalisé lors du mercato : « On s’en est tenu à ce que nous avions convenu, ce qui est confortable. On a fixé des process, la satisfaction, on la verra à l’épreuve. Il y a eu 6 recrues plus Joris dont la venue était déjà actée. On a bon espoir que ce seront des renforts. Le but est amené de l’expérience. Ils ont tous un certain nombre de matchs au plus haut niveau, en Ligue 1 ou dans des championnats de référence, voire des sélections. Ce n’était pas évident de recruter à cette période, » a-t-il déclaré. Pour rappel, la lanterne rouge du championnat a enregistré les arrivées de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Bakary Sako, Joris Gnagnon et Falaye Sacko.