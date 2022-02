Dans quelques heures, l’Egypte défie le Cameroun pays hôte dans le cadre de la deuxième demi-finale de la CAN 2022. Un match qui s’annonce bouillant et Vincent Aboubakar a déjà lancé cette rencontre.

Meilleur buteur des Lions Indomptables du Cameroun, il a adressé un petit tacle à Mohamed Salah et ne craint absolument pas la star des pharaons. En revanche, il craint un homme Kylian Mbappé et est soulagé d’affronter Salah et non pas la star du Paris Saint-Germain. « Salah ne m’impressionne pas beaucoup. Je le dis clairement parce que je suis quelqu’un d’honnête et j’ai ma manière de voir les choses. S’il m’impressionnait, je le dirais. Mais il ne m’impressionne pas beaucoup. C’est un bon joueur, il marque beaucoup mais il ne produit pas énormément de trucs dans le jeu. Bien sûr, il fait de bons trucs en Premier League parce qu’il est dans une équipe en place depuis des années. C’est un bon joueur mais pas au niveau de certains comme Mbappé. » Détaille le meilleur buteur de la CAN (6 buts) en conférence de presse dans des propos relayés par « RMC Sports. »