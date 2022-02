Hugo Guillemet journaliste pour « l’Equipe » et spécialiste de l’Olympique Lyonnais croit dur comme fer à un podium du club rhodanien en fin de saison. Il pense que les Gones peuvent encore finir sur le podium en fin de saison.

« C’était certainement un tournant. Et ça aurait pu l’ère sans un sens négatif, comme l’avait été la défaite à Nice après avoir mené deux à zéro et perdre trois à deux. Pour le coup, depuis le début de l’année 2022, ils ont fait nul contre le PSG et deux petites victoires, mais victoires quand même. Et puis il y a cette victoire face à Marseille avec ce renversement de situation et une seconde période totalement méritée. On a vu une réaction des joueurs de puis les tribunes. C’était un cri de soulagement. Même plus que ça. On a l’impression qu’en 2021, l’OL a eu tout contre lui, » a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L’Équipe.