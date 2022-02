Gardien numéro un de l’Olympique de Marseille Pau Lopez était en conférence de presse ce jeudi après-midi pour évoquer le match contre Angers ce vendredi soir en Ligue 1. Malgré tout, il est revenu sur la défaite à Lyon mardi soir et la pilule a beaucoup de mal à passer.

« Cette défaite est vraiment un coup dur. On ne pensait pas perdre le match, surtout comme ça à la dernière minute. Demain est une opportunité de recommencer à lutter, pour se relever. Cette défaite nous sert à connaître les forces et faiblesses de l’équipe. On a fait une bonne première période. On n’a pas joué comme d’habitude en seconde période, on a été plus défensifs avec peu de possession. Cela nous permet de voir où on doit s’améliorer, cette défaite doit être un apprentissage. Avec le ballon, on est toujours plus forts », a-t-il ajouté.