Vendredi, l’AS Saint-Etienne a été accroché, 1-1, par l’ESTAC Troyes, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Pascal Dupraz, entraineur des Verts n’était pas satisfait de la prestation de ses joueurs mais se satisfait du match nul, qui peut être important dans la course au maintien.

Le match de la peur entre l’AS Saint-Etienne et Troyes s’est soldé sur le score de 1 partout. Les deux équipes, qui luttent avec les Grindons de Bordeaux ou encore le FC Metz pour se maintenir en Ligue 1, partagent les points. Si du côté des Troyens, c’est un bon point de pris face à un adversaire direct, les stéphanois étaient plutôt déçu. Pascal Dupraz, entraineur de l’ASSE, n’a pas apprécié la prestation individuelle et collective de ses joueurs mais relativise car son équipe ne s’est pas incliné et reste dans la course pour se maintenir en Ligue 1.

« Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Je pense que notre problème, sur ce match, est technique. On a manqué de justesse, d’enchaînement. On a eu une assise moyenne en première période, face à une équipe de Troyes qui a eu le mérite de nous mettre tout de suite en difficulté pour marquer. On a eu une réaction après la pause, mais seulement par à-coups. Félicitations à nos joueurs et surtout à notre public, je pense que notre public a permis à notre équipe de revenir au score », a salué le technicien stéphanois.

Après la trêve internationale, les Verts recevront l’Olympique de Marseille, le samedi 2 avril à 21h, tandis que l’ESTAC recevra le Stade de Reims, le dimanche 3 avril à 15h.