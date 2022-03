L’Atletico Madrid de Diego Simeone se déplacera sur la pelouse du Manchester City de Pep Guardiola en quart de finale aller de la Ligue des champions. À l’issue du tirage au sort, El cholo a encensé le coach des Citizens.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, nous a offert une opposition de style entre Manchester City, équipe qui conserve le ballon le plus haut sur le terrain et l’Atletico Madrid, équipe qui défend le plus bas, dans cette édition. Quelques instants après l’annonce de cette affiche, Diego Simeone a évoqué cette double confrontation face au champion d’Angleterre en titre, en conférence de presse. L’argentin s’est montré admiratif du travail de Pep Guardiola.

« J’ai une grande admiration pour Guardiola et le travail qu’il a accompli à Manchester City ces dernières années. Il le montre match après match. La compétition sera difficile et avec de grands matchs entre toutes les équipes, mais il y aura du temps pour évaluer cette affiche », a temporisé le technicien argentin.

Ce samedi à 21h, l’Atletico Madrid, quatrième avec 51 points du championnat d’Espagne, se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano, pour le compte de la 29 journée de Liga. De son côté, Manchester City ira sur la pelouse de Southampton en quart de finale de la FA Cup.