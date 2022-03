En fin de contrat en juin prochain du côté de l’AS Saint-Etienne, Ryad Boudebouz a évoqué son avenir à l’issue du match nul, 1-1, contre Troyes en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a confié qu’il n’a pas encore évoqué le sujet avec ses dirigeants.

Ryad Boudebouz sera t-il toujours un joueur de l’AS Saint-Etienne la saison prochaine ? Le milieu de terrain offensif, qui a marqué contre Troyes, vendredi soir, sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Après le match nul, 1-1, contre Troyes, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, l’international Algérien a évoqué son avenir au micro de Prime Vidéo. S’il a confié qu’il n’y a toujours pas de discussions avec ses dirigeants, Ryad Boudebouz, souhaite prendre son temps avant de faire son choix.

« Des discussions pour mon avenir ? Non, pas du tout. On n’a pas encore discuté, a répondu l’international algérien au diffuseur Prime Vidéo. Personnellement, j’ai envie de remplir cette mission : maintenir le club. Après il y aura des vacances pour voir l’avenir. Franchement, je ne me prends même pas la tête, je n’y pense pas, des opportunités vont bien arriver. Je suis tranquille. Si Saint-Etienne peut être une opportunité ? Évidemment ! », a expliqué le stéphanois.

Depuis le début de la saison, Ryad Boudebouz, a joué 24 matchs toutes compétitions confondues pour trois buts.