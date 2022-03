Ce vendredi, Troyes a pris un point sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Le latéral droit de l’ESTAC Oualid El Hajjam est satisfait de la prestation de son équipe.

Troyes a pris un point important dans la course au maintien sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, le latéral droit Oualid El Hajjam, était particulièrement satisfait et estime que son équipe peut se maintenir en Ligue 1.

« Ça reste un très bon point, à l’extérieur dans un stade plein. Déjà, pour nous, c’était un beau match à jouer. On va essayer de retenir l’essentiel : on a montré des valeurs, du caractère et du courage. Pour le maintien, ce sont les ingrédients qui vont nous permettre de faire quelque chose », a commenté l’international marocain au micro de Prime Vidéo.

Avec ce résultat, Troyes se retrouve provisoirement à la 15e position du classement. L’ESTAC recevra le Stade de Reims après la trêve internationale, lors de la 30e journée de Ligue 1.