Rudi Garcia ancien entraineur de l’OL et de l’OM a failli rejoindre Manchester United après le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. Le technicien champion de France avec lille en 2011 a été auditionné en novembre par les Red Devils, il a raconté son entretien dans Le Figaro.

En novembre la rumeur en a fait sourire plus d’un ! Cependant Rudy Garcia a bien failli rejoindre Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Dans les colonnes du Figaro, le technicien raconte son entretien avec les dirigents mancuniens, “À Manchester, les entretiens se sont plutôt bien passés. J’ai vu John Murtough (directeur du football de MU) et Darren Fletcher (ancien joueur désormais dans le staff), je leur ai dit que je devais bosser mon anglais et Darren, qui est écossais, a eu une blague sympa en me disant que je n’avais pas encore le niveau avec l’accent écossais pour répondre, mais que c’était très bien. Je trouve que c’est du respect de parler la langue dans le pays où tu travailles. À l’OM ou l’OL je faisais la guerre à mes joueurs pour qu’ils prennent des cours de français. Quand tu vois Ancelotti parler notre langue malgré son départ du PSG, c’est la grande classe“, explique Rudy Garcia.