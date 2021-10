Sous pression suite aux mauvaises performances de son équipe, Claude Puel semble sur le fil du rasoir et les supporters des Verts n’attendent et n’espèrent qu’une seule chose, sa démission. Un événement qui ne devrait pas arriver de sitôt, l’expérimenté technicien a totalement ignoré les menaces proférées à son encontre en conférence de presse.

« Je vis tout cela à travers mon équipe. Je n’ai pas l’habitude de me mettre en avant. Je veux tout donner avec mon staff pour l’équipe. Il y a un environnement avec pas mal de ‘fake news’ sur ma personne, mais je n’en fais pas cas. Pour moi, il n’y pas de pression. Tout est centré sur mes joueurs. Je veux voir des sourires, et la meilleure façon, c’est de gagner. Je vois de la progression dans nos entraînements, et aussi, paradoxalement, dans nos matchs. Les joueurs ne vont pas au combat pour leur entraîneur, mais pour leur club et aussi parce qu’ils veulent s’extirper de cette situation. Je ne vais pas m’étaler. Mon action, je la mène depuis deux ans, et je suis en mission. Je veux rester bien concentré sur ce que l’on a à faire dès le prochain match. […] Je pense que les supporters seront derrière leur équipe, et c’est le plus important. On est à domicile et imposer une pression à notre adversaire, et non pas créer une atmosphère néfaste pour notre équipe« , a déclaré l’imperturbable technicien de l’AS Saint-Etienne en conférence de presse.