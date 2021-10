Les Foxes tremblent désormais. Youri Tielemans a refusé une récente offre de prolongation de sa direction. Une aubaine qui attise l’intérêt de nombreux clubs qui espèrent le recruter libre à coût 0€.

Débarqué à l’été 2019 pour 45 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco, Youri Tielemans fait des frayeurs à sa direction. Selon 90 Minutes, le Belge aurait refusé les avances de ses dirigeants pour une prochaine prolongation. En fin de contrat en juin 2023, le Diable Rouge attise désormais, de par sa situation contractuelle, les convoitises des plus grandes écuries européennes. En Premier League, Liverpool, Manchester United et Chelsea sont sur le coup tout comme le Real Madrid et l’Atlético de Madrid en Espagne ainsi que le Bayern Munich en Allemagne. A 24 ans, Youri Tielemans risque de faire des jaloux.