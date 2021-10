Victorieuse à Indian Wells le week-end dernier, Paula Badosa ne compte s’arrêter en ci-bon chemin. La joueuse espagnole vise aujourd’hui le titre sur un Grand Chelem.

« Je suis très exigeante envers moi‐même, très perfectionniste. Je veux tout faire parfaitement, ce qui est parfois contre‐productif car je me mets beaucoup de pression. Je veux être meilleure chaque jour et c’est aussi ce qui a fait de moi la joueuse de tennis que je suis maintenant. Mon objectif depuis toute petite est d’être numéro une mondiale et d’essayer d’inspirer d’autres personnes. Chaque jour, je me réveille avec l’illusion de gagner un Grand Chelem, c’est ce qui me motive le plus dans ce monde. Je sais qu’une opportunité se présentera à moi et je devrai montrer si je suis capable de la saisir. » A expliqué l’Espagnole devant les médias quelques jours après son succès en Californie.