Justement le défenseur central du club phocéen William Saliba a réagi à ce match nul et vierge et trouve que l’équipe a été intéressante en première mi-temps, avec un manque de réalisme devant le but. « On a fait une très belle première périodes avec 4 occasions mais on n’a pas su concrétiser. C’est un bon match, on a souffert dans les 10 derniers minutes. On va essayer de les battre au Vélodrome. Il va falloir gagner les 3 derniers matches de cette poule. Ils nous a manqué de l’éfficacité. Paris ? On est bien mentalement, on va bien récupérer car on enchaine rapidement. » Il faut maintenant se tourner vers le Paris Saint-Germain avec le Clasico dimanche soir.