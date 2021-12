Le rêve de tous les supporters des Gunners seraient d’enregistrer le retour d’Arsène Wenger. Le retour d’une légende pour lequel pousse Mikel Arteta. L’entraîneur d’Arsenal aimerait l’intégrer dans son équipe dirigeante. Une atout de taille qui pourrait permettre aux Gunners de redorer leur blason.

Retraité depuis 2018, Arsène Wenger est désormais ambassadeur de la FIFA. Une fonction qui semble lui plaire mais qu’il pourrait quitter plus rapidement que prévu. Si ses récentes déclarations concernant l’organisation du football ont quelque peu écorné son image, l’Emirates Stadium reste sa maison. Une maison qui serait prête à enregistrer son grand retour. C’est du moins la volonté de Mikel Arteta.

« Je pense qu’il passerait un bon moment en voyant l’environnement qu’il peut créer autour de lui quand il est ici, en raison du respect, de l’admiration et de l’amour que tout le monde au club a pour ce qu’il a fait et pour ce qu’il représente en tant que personne dans ce club. […] J’aimerais qu’il soit beaucoup plus proche, personnellement, de moi parce que je pense que ce serait une grande aide pour moi et pour le club. Les choses prennent du temps et il doit dicter ces délais. Ce que je peux dire, c’est de mon côté, et au nom de tout le monde, c’est que nous serions ravis de l’avoir beaucoup plus proche« , a déclaré Mikel Arteta en conférence de presse.