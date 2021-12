Pour Daniel Riolo, le Brésilien Gerson est en partie responsable de la mauvaise phase que traverse l’OM.

Pas vraiment emballé par le jeu de l’Olympique de Marseille, qui s’est imposé sur le fil contre Troyes hier soir (1-0), Daniel Riolo pense avoir un début d’explication concernant la mauvaise dynamique des Phocéens. Le chroniqueur de RMC pointe notamment du doigt les très mauvaises prestations de Gerson depuis son arrivée en Ligue 1.

« Si je n’ai pas les infos sur l’état physique des joueurs et sur le fait qu’il ne veulent pas être balader comme ils sont balader et ce n’est pas ce que j’ai entendu de la part de Rongier, de la part de Guendouzi ou de Payet ou à l’intérieur du groupe de la part des hispanophones. Donc pour l’instant je n’ai pas ces infos là. Donc je ne peux pas dire que ça ne marche pas pour cette raison là. Ce que je vois ce n’est pas qu’ils sont moins à l’aise, ce que je vois c’est que les matchs tournent d’une certaine façon avec des boulettes défensives. Parfois il y a des spirales, des dynamiques. La dynamique n’est pas bonne. A Galatasaray il n’y avait pas Payet, c’est un souci pour la finition de l’équipe en général parce qu’il n’y a pas réellement de banc. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas jouer Harit, mais depuis qu’il est arrivé il a n’a fait qu’un bon match. Alors je ne sais pas pourquoi on fantasme sur Harit. Kamara son contrat est un problème. Sampaoli a probablement trop insisté avec Gerson. Je ne sais pas si c’est un problème de poste pour Gerson qui met une demi-heure à se retourner. Il est lourd, il ne s’adapte pas, il a un problème, il joue à deux à l’heure. Sampaoli s’est obstiné car c’est un gros transfert. D’habitude on arrive à savoir quand les joueurs sont fatigués d’un entraîneur, là il n’y a rien qui fuite. »