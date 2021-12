Yvann Maçon est revenu sur la blessure de Neymar hier après-midi en Ligue 1 face à l’AS Saint-Etienne et il est forcément un peu triste pour la star du Paris Saint-Germain.

En fin de première période, un contact entre le défenseur des Verts et l’attaquant brésilien a entraîné la sortie du civière de la star parisienne. « Je fais un tacle, je ne le touche pas. Il retombe sur ma jambe et se tord la cheville. Je suis triste pour lui. Je sais ce que ça fait une blessure. J’espère qu’il va se rétablir le plus vite possible, » a confié le footballeur de 23 ans, qui a subi sur les réseaux sociaux un torrent d’insultes.