Clermont a enchainé une nouvelle contre-performance aujourd’hui en s’inclinant sur la pelouse du promu catalan (26-24). Les Auvergnats ont cédé à la 77e minute alors qu’ils tenaient en main le match. L’ASM pointe désormais à une décevante 7e place en Top 14. Le manager Jono Gibbes prend la responsabilité des mauvais résultats et de la nouvelle défaite de son équipe.

« Dans les moments clés du match, on n’a pas su faire les choses nécessaires. On a laissé nos poteaux ouverts à une équipe affamée. Et ils ont été récompensés. Nos 40 premières minutes étaient positives, mais entre ce qu’on s’est dit dans le vestiaire à la mi-temps et ce qu’on a fait, ça ne correspond pas ! Alors c’est une question de message. Ce n’est pas la faute des joueurs, c’est pour moi. Comme on répète les mêmes erreurs, celles de nos dix premiers matches, c’est qu’il faut qu’on coache mieux. Il faut que j’assume mes responsabilités. Je ne veux pas critiquer les joueurs, c’est sur moi que je pointe le doigt », a déclaré Jono Gibbes après la défaite à Perpignan.