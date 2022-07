Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On débute ce tour de l’actu avec un bilan de la deuxième édition du 95 Kings of Fields qui se déroulait le week-end dernier à Eaubonne. Sans surprise, le numéro un mondial MkLeo a dominé le tournoi Smash devant le Français Raflow. Sur TFT, c’est le joueur de chez Solary, L3S Coco, qui est reparti avec le titre de champion. Retrouvez le résumé complet de la LAN en cliquant ici.

Cette semaine sur League of Legends, LDLC OL a réalisé un nouvel exploit. En battant la Team Oplon ce jeudi, les champions de France en titre ont fait tomber leur propre record de victoires consécutives en LFL. Eika et ses coéquipiers sont désormais leaders du classement avec 11 victoires et 0 défaite. Retrouvez l’article complet en cliquant ici.

On termine avec la performance des deux joueurs français Leandro Peixoto et KeturDylo. Des cinq Français en lice jeudi en playoffs des FIFA 22 Global Series, ils sont les deux seuls à avoir validé leur ticket pour l’étape suivante de la compétition. Ce week-end, ils auront une chance de se qualifier pour la Coupe du monde de FIFA 22, à Copenhague (Danemark). Retrouvez le bilan de tous les joueurs français en cliquant ici.