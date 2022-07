L’Espagnol Carlos Alcaraz, 7e mondial, n’a eu aucun mal à dominer l’Allemand Oscar Otte (36e) 6-3, 6-1, 6-2, vendredi au 3e tour de Wimbledon et affrontera l’Italien Jannik Sinner (13e) en 8es de finale.

Ce dernier s’est défait du grand serveur américain John Isner (24e) 6-4, 7-6 (7/4), 6-3. Alcaraz comme Sinner participent à leur deuxième tournoi de Wimbledon: l’Espagnol avait été éliminé au 2e tour l’an dernier et l’Italien au premier. Alcaraz, qui est devenu phénoménal cette saison, avait laissé beaucoup de forces au premier tour pour éliminer Jan-Lennard Struff (155e) 4-6, 7-5, 4-6, 7-6 (7/3), 6-4, mais il avait ensuite nettement dominé le Néerlandais Tallon Griekspoor (53e) 6-4, 7-6 (7/0), 6-3. Et vendredi, il n’a pas laissé non plus beaucoup d’énergie en route pour devenir à 19 ans le plus jeune joueur à atteindre les 8es de finale à Wimbledon, depuis Bernard Tomic qui avait 18 ans en 2011. De son côté, Sinner (20 ans), atteint les 8es de finale pour le quatrième Majeur d’affilée. Ses victoires contre Stan Wawrinka au premier tour et Mikael Ymer au deuxième étaient ses toutes premières acquises sur gazon.

AVEC AFP