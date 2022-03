Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence avec un point sur la Golden Spatula Cup #3 qui se déroulait le week-end dernier avec les meilleurs joueurs européens de Teamfight Tactics, le jeu de stratégie de Riot Games. Une compétition finalement remportée par le Polonais Zbrojson, mais avec tout de même deux Français dans le Top 5 : Bränk et Les collègues. Retrouvez le classement complet de la GSC en cliquant ici.

En début de semaine, on a également pu suivre les deux dernières journées du Spring Split de la Division 2. Une saison finalement dominée par IziDream, tandis que Joblife n’a pas réussi à valider son ticket pour les playoffs. Retrouvez le bilan complet en cliquant ici.

Enfin on termine ce récap avec la liste des Français qualifiés aux FGS #4, un tournoi qui sera à suivre les 23 et 24 mai prochain. Au total, ils sont 59 à avoir dépassé la barre qualificative des 2301 points en Division Rivals sur FIFA 22. On retrouve quelques habitués dans le lot, comme Rocky, Daxe, Mino ou encore Maestro. Pour la liste complète, c’est par ici.