Après la victoire face à Bâle, Pape Gueye a expliqué comment l’OM s’est sortie d’une « période assez compliquée ».

Encore auteur d’un joli succès à Bâle (2-1) hier soir, l’Olympique de Marseille a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence. Les hommes de Jorge Sampaoli confirment également leur retour en forme, avec trois victoires consécutives. De quoi oublier la petite « crise » en interne, comme l’a confié Pape Gueye au micro de nos confrères de RMC Sport.

« La C4 n’était pas l’objectif du début de saison, mais maintenant qu’on est en quarts, on veut aller jusqu’au bout. (…) Il y a eu une période assez compliquée, mais le staff et les cadres ont eu les bons mots, on a effectué plusieurs réunions. On a continué à beaucoup travailler, sans jamais douter de nos qualités. On peut battre n’importe quelle équipe. Tant qu’on sera concentrés et en jouant notre jeu, on va être durs à battre. »