De passage en conférence de presse ce vendredi, le capitaine des Bleus Antoine Dupont n’a pas caché son « excitation » à la veille du ‘Crunch’ face à l’Angleterre décisif pour décrocher le dixième Grand Chelem du rugby français.

Êtes-vous conscients de l’attente énorme autour du match de samedi soir au Stade de France?

« Comme tous les matches à enjeu, plus l’enjeu est fort, plus les semaines sont longues parce qu’il y a beaucoup d’excitation et d’envie d’être sur le terrain. Mais il faut aussi profiter de ces derniers instants ensemble. Après, je pense qu’on pratique tous ce sport pour vivre ces émotions-là, ces moments-là, et pouvoir gagner des titres. On sait que quand on gagne un trophée, on inscrit notre nom, avec le collectif dans lequel on est, sur une ligne qui nous dépasse, qui est bien avant nous, dans une continuité. On a bien conscience de ça mais nous, moi en tous les cas, on a envie d’écrire notre histoire. »

Quand vous jouiez en Crabos (championnat juniors) à Auch avec Anthony Jelonch, pensiez-vous un jour disputer ce genre de match avec lui ?

« Évidemment que non, on peut difficilement prévoir ces choses-là, mais on peut se rendre compte du chemin parcouru. Et d’être aujourd’hui dans cette équipe de France avec des joueurs, des amis que l’on connaît de longue date, c’est une chance dont il faut savoir profiter. Après, on est conscient de l’enjeu du match mais ça fait maintenant notre troisième tournoi ensemble. On se prépare, on s’entraîne tous les jours pour arriver à vivre ces moments-là. C’est juste la résultante de ce pourquoi on s’entraîne au quotidien : il faut en profiter, avoir conscience de là où on est, de ce qu’on est capable de faire, mais sans se laisser submerger par tout ce qu’il peut y avoir autour. »

Craignez-vous le jeu au pied des Anglais ?

« On ne serait pas très étonné s’ils mettaient beaucoup de jeu au pied, ils ont quasiment toutes leurs lignes arrières qui ont un très bon jeu au pied. Donc, ça ne m’étonnerait pas qu’ils l’utilisent, mais comme toutes les équipes au niveau international en fait: c’est une arme qui est devenue incontournable et on s’en rend compte chaque week-end. »