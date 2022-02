Retrouvez toute l’actualité du sport électronique sur e.sport.fr. Aujourd’hui on vous a préparé une nouvelle sélection des 3 actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

On commence avec le lancement du projet AEGIS, présenté ce lundi par les trois streameurs Shaunz, DFG et Mister MV. Il s’agit d’une nouvelle structure esport sur Teamfight Tactics, le jeu de stratégie de Riot Games. À noter que trois joueurs professionnels représenteront les couleurs d’AEGIS lors des prochains événements : PasDeBol, Magarky et Un33d. Pour lire l’article complet, cliquez ici.

Cette semaine, les meilleures formations françaises de League of Legends se retrouvaient sur la faille de l’invocateur à l’occasion de la sixième semaine de LFL. Au sommet du classement, Vitality.Bee et LDLC OL (9-3) sont toujours au coude à coude, tandis que la Team Oplon (0-12) n’arrive toujours pas à débloquer son compteur. Rekkles et ses coéquipiers de la Karmine Corp se sont vite remis d’un début de saison compliqué et ils ont enchaîné hier leur 6e succès consécutif. Retrouvez le bilan complet de la LFL en cliquant ici.

Enfin on termine avec l’annonce de la sixième édition de l’eLigue 1. Cette année encore, 10 clubs s’affronteront sur FIFA 22, du 1er mars au 4 juin, pour décrocher le titre de champion de France. L’an dernier, Fouma et Leandro Peixoto avaient mener le FC Lorient jusqu’au titre. Pour lire l’article complet, cliquez ici.