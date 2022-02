Face aux médias, Bruno Genesio a remotivé ses troupes avant le match du week-end contre Troyes.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Stade Rennais accueille Troyes ce dimanche (15h) pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a évoqué l’inconstance de son équipe. Avec une moyenne de 9,2 tirs concédés par match, les Bretons sont l’équipe qui encaisse le moins de tirs en Ligue 1, pourtant, les résultats ne suivent pas toujours.

« Cette statistique est assez parlante. Ça veut dire qu’on est très peu en danger mais qu’on ne gagne pas un nombre de points supérieurs par le contenu de nos matchs. On a souvent ce qu’on mérite dans le foot. Si on a perdu ces points, c’est certainement qu’on manque de maturité, de concentration ou qu’on n’a pas fait la différence avant pour se mettre à l’abri. On y travaille. On est toujours allés chercher les points, sans fait de jeu ayant favorisé un résultat. »