De passage au micro de PSG TV ce vendredi, Danilo Pereira est revenu sur la victoire en Ligue des champions contre le Real Madrid (1-0).

« C’est un match pour lequel nous nous étions beaucoup préparés. Je me sentais bien parce que nous avions les idées bien définies avec Verratti, Paredes et moi au milieu de terrain. Je devais aussi être attentif à Vinicius Junior et aider Hakimi. J’ai eu différents rôles, mais je me suis senti bien et, surtout, très utile à l’équipe. C’est le plus important. Notre mentalité nous a permis de gagner », a confié le Portugais avant de faire le point sur sa forme du moment.

« En ce moment je me sens vraiment bien. Bien que je sois un joueur défensif, j’ai cette envie et je me sens capable d’effectuer des actions offensives. Pour mon plus grand bonheur, j’ai réussi à marquer deux buts lors du match contre Lille. C’est toujours important d’aider l’équipe en marquant des buts. […] Nous ne nous satisfaisons pas du minimum. Chaque joueur est exigeant avec lui-même. Il est évident que tout le monde en veut plus, les supporters comme nous. Les supporters veulent plus qu’une victoire, ils veulent du spectacle et je trouve ça très bien car cela permet d’attiser la flamme intérieure que chaque joueur possède. Et savoir qu’à chaque match, vous devez donner votre maximum. »