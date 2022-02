Pour rattraper le wagon de tête en championnat, Thomas Tuchel attend plus de sa superstar belge.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que Chelsea retrouvera Crystal Palace demain (16h) en Premier League, Thomas Tuchel a évoqué la situation de ses attaquants. Très exigeant, l’Allemand a même mis un petit coup de pression à Romelu Lukaku.

« Nous exigeons beaucoup de nos attaquants en termes d’intensité, donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles les choses sont peut-être comme ça, et nous y travaillons. Je crois toujours que Romelu Lukaku marquera plus de buts, car il l’a toujours fait. Nous devons être un peu plus patients et moins exigeants que lors de sa signature. Je suis presque sûr qu’il voulait marquer beaucoup dès le départ, mais nous sommes tous humains. Nous exigeons beaucoup de nos attaquants sur le plan défensif également. »