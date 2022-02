Pisté par le Barça et le Real, Erling Haaland ne devrait pas faire escale en Catalogne la saison prochaine.

Le président de la Liga Javier Tebas s’est entretenu avec nos confrères de Telemadrid ce vendredi pour aborder toutes les questions d’actualité. Il a notamment évoqué la situation du FC Barcelone. « Plus que de me faire sentir désolé pour eux, je n’aime pas le fait que Barcelone soit dans cette situation. Nous aimons voir un Barça compétitif. Pourquoi en est-il arrivé là ? Parce que le club est allée au bout de ses dépenses salariales et que si vous perdez 25% de vos revenus, vous avez un problème parce que les contrats des joueurs sont toujours en vigueur. »

Il a également donné son avis sur la rumeur Erling Haaland. Pour lui la situation est clair : le Barça n’a pas les moyens de s’offrir le Cyborg du Borussia Dortmund et le Real Madrid semble avoir une bonne longueur d’avance sur le dossier. Seul l’arrivée de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu l’été prochain semble pouvoir changer la donne.