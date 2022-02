Malmené par une belle équipe du Toro, la Juve doit se contenter du point du nul dans le derby de Turin (1-1).

Pas de vainqueur ce soir à Turin entre la Juve et le Torino. Les Bianconeri avaient pourtant pris les devants en première période grâce à un but de Matthijs de Ligt (13′) sur corner. Mais au retour des vestiaires les joueurs du Torino ont bien réagi avec une pression haute sur les coéquipiers de Paulo Dybala. Ils vont d’ailleurs être récompensé à l’heure de jeu avec un but signé Andrea Belotti (62′), parfaitement servi dans la surface par Brekalo.

Avec ce résultat nul (1-1), la Juventus Turin conserve la 4e place du championnat mais revient à portée de l’Atalanta. De son côté le Torino occupe la 10e place de Serie A avec deux longueurs d’avance sur Empoli.