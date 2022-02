Grosse désillusion pour le Bayer Leverkusen, qui aura mené au score deux fois avant de s’incliner sur la pelouse de Mayence (3-2).

Auteur d’une très belle saison, le Bayer Leverkusen a laissé filer l’occasion de mettre la pression sur le Borussia Dortmund ce vendredi. Malgré l’ouverture du score de Patrik Schick (35′) en première période et un but signé Lucas Alario (74′) au retour des vestiaires, les hommes de Gerardo Seoane se sont incliné à l’extérieur. Mayence a réussi à revenir au score grâce à Aaron Martin (57′), avant de prendre l’avantage en fin de rencontre sur des buts de l’international néerlandais Jean-Paul Boëtius (84′) et Marcus Ingvartsen (88′).

Au classement, le Bayer Leverkusen reste donc 3e à trois longueurs du Borussia Dortmund.