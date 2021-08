Le Français Romain Bardet, qui n’avait plus gagné depuis 2018, a renoué avec le succès jeudi dans la troisième étape du Tour de Burgos et pris par la même occasion la tête du classement général, à Espinosa de los Monteros.

Le grimpeur de 30 ans, absent des Jeux olympiques de Tokyo, a attaqué dans la dernière difficulté, le Picon Blanco (7,9 km à 9,2 %), et s’est imposé en solitaire malgré une chute dans la descente, avec 39 secondes d’avance sur Domenico Pozzovivo (Qhubeka-NextHash), Mikel Landa (Bahrain Victorious) et Mikel Nieve (Team BikeExchange). C’est la première victoire de Bardet pour l’équipe DSM, qu’il a rejointe cette saison. L’Auvergnat n’avait plus remporté de succès depuis le 24 février 2018, quand il avait remporté la Classic de l’Ardèche.

Au général, Bardet compte 45 secondes d’avance sur Landa et 58 sur Pozzovivo. Vendredi, l’avant-dernière étape au programme longue de 149 km reliera Roa à Aranda de Duero sans difficulté majeure.

Classement de la 3e étape (sur cinq) :

1. Romain Bardet (FRA/DSM), les 173 km en 4 h 14:14.

2. Domenico Pozzovivo (ITA/QHU) à 39.

3. Mikel Landa (ESP/BAH) m.t.

4. Mikel Nieve (ESP/MIT) Team BikeExchange m.t.

5. Tobias Bayer (AUT/ALP) à 50.

…

Classement général :

1. Romain Bardet (FRA/DSM) 11 h 44:38.

2. Mikel Landa (ESP/BAH) à 45.

3. Domenico Pozzovivo (ITA/QHU) à 58.

4. Fabio Aru (ITA/QHU) à 01:00.

5. David De la Cruz (ESP/UAE) m.t.

6. Geoffrey Bouchard (FRA/AG2) à 01:05.