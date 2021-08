Énorme séisme en Catalogne : Lionel Messi ne resignera pas au FC Barcelone.

Alors que la prolongation de contrat de Lionel Messi au FC Barcelone semblait déjà acquise, le feuilleton vient de prendre un nouveau tournant ce jeudi. Arrivé en Catalogne ce matin, après plusieurs jours de vacances en famille, l’Argentin s’est entretenu avec le président des Blaugrana, Joan Laporta, plus tard dans la journée. Un rendez-vous catastrophique puisque les dirigeants du Barça et les représentants de Messi n’ont pas réussi à trouver d’accord autour d’une prolongation de contrat ce jeudi.

Le club vient de publier un communiqué officiel dans lequel il explique que le sextuple Ballon d’Or ne renouvellera pas son contrat avec le FC Barcelone à cause « d’obstacles économiques et structurels (règlements de la Liga espagnole) ». L’avenir de Lionel Messi est totalement relancé et de gros cadors, tels que le Paris Saint-Germain et Manchester City, pourraient bien sauter sur l’occasion cet été.