« Mes tirs ne tombaient pas dedans aujourd’hui, alors j’essayais de trouver des coéquipiers ouverts », a déclaré le meneur slovène Luka Doncic, plus altruiste que scoreur, lors de la défaite de son pays contre la France (90-89) jeudi, en demi-finale des Jeux de Tokyo.

Auteur de 16 points mais avec une réussite en berne de 5/18 aux tirs, Doncic a aussi pris 10 rebonds et délivré 18 passes, devenant le troisième joueur de l’histoire des JO à réussir un triple-double. Et il a bien cru finir avec une 19e passe à quelque secondes du buzzer en donnant le ballon à Klemen Prepelic, qui n’a finalement pas pu mettre son double-pas, contré in extremis sur la planche par Nicolas Batum. « Prepelic était ouvert vers le panier, c’était un après bon mouvement, mais Batum a fait un super contre. Je pense que passer, c’était un bon choix. On ne peut pas toujours faire un choix intelligent, mais je fais confiance à mes coéquipiers, comme eux me font confiance. Encore une fois, c’était un bon choix », a-t-il dit.

Battu pour la première fois en 18 sélections, aux portes d’une finale olympique, Doncic n’a pas caché sa déception, mais a été consolé par Batum après le match. « Il m’a délivré un chouette message. Nicolas est quelqu’un de classe. Il m’a dit qu’il détestait jouer contre moi, mais dans un sens positif. C’était sympa de sa part », a-t-il confié. Doncic tentera samedi soir de se consoler un peu plus avec une médaille de bronze, si la Slovénie bat l’Australie dans le match pour la 3e place.